توقعات بهطول أمطار غزيرة على منطقة جازان من المركز الوطني للأرصاد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحذير من هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة في جازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تحذيرًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان. وأوضح المركز أن هذه الأمطار ستكون مصحوبة برياح نشطة، وقد يصاحبها شبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

وأشار المركز إلى أن هذه الحالة الجوية السيئة ستشمل مدينة جازان، ومحافظات بيش، والدرب، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد، والحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، وجزيرة فرسان، والأجزاء الساحلية، والمناطق المفتحة والطرق السريعة.

وأكد المركز أن هذه الحالة الجوية ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً، بناءً على تقديراتهم والله أعلم.