مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات غذائية على الأسر الفلسطينية في غزة

بيروت - نادين الأحمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,462 سلة غذائية على الأسر الفلسطينية في مناطق المغازي ودير البلح والبريج والنصيرات وسط قطاع غزة، استفادت منها 1,462 أسرة، ضمن الجهود المستمرة للمركز للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وجرت عملية التوزيع وفق معايير الأولوية في الاحتياج، حيث شملت الدفعة الأولى الأسر التي تعيلها النساء ويزيد عدد أفرادها على خمسة أشخاص، إضافة إلى الأسر المصنفة ضمن فئات الحاجة للحماية الاجتماعية، والأسر التي يعاني أفرادها من سوء التغذية.

وأشرف على عملية التوزيع المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك التنفيذي للمركز في غزة، واعتمدت قوائم المستفيدين بالتعاون مع المنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وعبر المستفيدون عن شكرهم العميق للمملكة العربية السعودية على المبادرات الإنسانية المستمرة، مؤكدين أن هذه المساعدات تأتي في وقت بالغ الأهمية وتشكل دعمًا أساسيًا لهم، وأشادوا بالدور الريادي للمملكة في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المملكة للتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة في ظل أزمة الغذاء وتدهور الوضع المعيشي، بما يعكس حرص المملكة على دعم الأمن الإنساني للفلسطينيين.