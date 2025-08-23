اختتام فعاليات نادي الخطوة الصيفي الثالث بمنطقة الباحة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم اختتام نادي الخطوة الصيفي الثالث في منطقة الباحة

بحضور سمو أمير المنطقة وعدد من المسؤولين

اختتمت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة في منطقة الباحة أنشطة نادي الخطوة الصيفي الثالث برعاية سمو الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، وبالشراكة مع إدارة تعليم الباحة. وشهد الحفل الختامي حضور وكيل إمارة منطقة الباحة لشؤون التنمية، إلى جانب عدد من المنسوبين للجهات الحكومية والأهلية، وأسر الأطفال المشاركين.

وتضمنت الفعاليات الختامية عرضًا لأبرز البرامج والأنشطة التي قدمها النادي خلال فترة انعقاده، حيث تنوعت البرامج بين النشاطات الترفيهية والتعليمية والتدريبية، بالإضافة إلى أنشطة تطوير المهارات وتعزيز الثقة بالنفس للأطفال ذوي الإعاقة.

وقد أثنى وكيل الإمارة على الجمعية لدورها الكبير في خدمة هذه الفئة المهمة من المجتمع، معبرًا عن تقديره للدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة لمثل هذه المبادرات النوعية التي تسهم في تمكين ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع.