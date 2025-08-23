حملة تبرع بالدم لولي العهد: تعزيز ثقافة العطاء وتحقيق مستهدفات رؤية 2030

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سمو ولي العهد يطلق حملة التبرع بالدم الوطنية

أعربت الدكتورة مرام بنت عبدالمحسن العتيبي، الرئيس التنفيذي لمركز الخدمات الصحية المساندة بوزارة الصحة، عن إعجابها بإطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، للحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم. وأكدت العتيبي أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص سموه على العمل الإنساني وتعزيز ثقافة التبرع الطوعي لخدمة المجتمع.

تعزيز القطاع الصحي وبناء مجتمع حيوي

وأوضحت العتيبي أن الحملة تسهم في دعم الجهود الوطنية في القطاع الصحي لبناء مجتمع حيوي يتمتع بحياة صحية متكاملة، مما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. وأشارت إلى أن التبرع بالدم يمثل رمزاً للتكاتف المجتمعي وروح العطاء التي تميز أبناء الوطن.

بهذه الخطوة، يؤكد سمو ولي العهد على التزامه بتعزيز الصحة والعمل الإنساني في المملكة العربية السعودية، ويشجع على المشاركة الفعالة في دعم الجهود الوطنية لبناء مجتمع صحي ومستدام. قدمت العتيبي شكرها وامتنانها لسمو ولي العهد على هذه الببادرة النبيلة والمهمة لصحة المجتمع السعودي.

إن الحملة الوطنية للتبرع بالدم تعد خطوة هامة نحو تعزيز الوعي بأهمية التبرع بالدم وتشجيع المجتمع على المشاركة الفعالة في هذه الحملة الوطنية. نسعى جميعاً إلى بناء مجتمع صحي ومستدام يعكس روح التكاتف والعطاء التي تميز المجتمع السعودي.