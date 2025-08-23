اختتام أكاديمية الإعلام لبرنامج إدارة الفعاليات العالمية الكبرى في سويسرا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اختتمت أكاديمية الإعلام السعودية بالتعاون مع جامعة EHL السويسرية، برنامجًا تدريبيًا مكثفًا في إدارة الفعاليات العالمية الكبيرة في مدينة لوزان. شارك في البرنامج أكثر من 40 قائدًا وقائدة من القطاعين الحكومي والخاص، واستمر لمدة خمسة أيام شمل ورش عمل تفاعلية وزيارات ميدانية لمؤسسات رائدة في مجال تنظيم الفعاليات في سويسرا.

تم توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية والجامعة بهدف تعزيز التعاون الدولي وبناء جسور التواصل والتبادل الثقافي والمعرفي. وفي نهاية البرنامج، تم تسليم المشاركين شهادات معتمدة من جامعة EHL وأكاديمية الإعلام السعودية.

يأتي هذا البرنامج ضمن مسار تدريبي مكون من أربع مراحل، ويستهدف القياديين في مختلف القطاعات لتعزيز الظهور الإعلامي وإدارة الفعاليات الإعلامية والمناسبات الوطنية الكبرى، وتعزيز حضور المملكة في المحافل العالمية لتحقيق رؤية السعودية 2030.

للمزيد من التفاصيل حول البرنامج، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: https://sma.edu.sa/.