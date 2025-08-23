طموح النصر للفوز بثالث ألقابه في السوبر السعودي يواجه رغبة الأهلي في الفوز بالثاني

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تتطلع الجماهير الرياضية للمواجهة المثيرة بين فريقي النصر والأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي 2025، الذي سيُقام على ملعب هونغ كونغ الدولي. يسعى النصر إلى استعادة مكانته وتحقيق اللقب الثالث في تاريخه بعد فوزه في عامي 2019 و2020، وذلك بعد تدعيم صفوفه بنجوم بارزين. بينما يسعى الأهلي للفوز باللقب الثاني بعد نسخة 2016، وذلك بعد تحقيقه لقب دوري أبطال آسيا نهاية الموسم الماضي. وتشير الإحصاءات إلى تقارب تاريخي بين الفريقين في 136 مباراة رسمية، حيث فاز الأهلي في 52 مباراة مقابل 50 فوزًا للنصر و34 تعادلًا. ويدخل كل من النصر والأهلي المباراة النهائية بعد تأهلهما على التوالي على حساب الاتحاد والقادسية. تتوقع الجماهير مباراة مثيرة بين الفريقين في سعيهما للتتويج بلقب السوبر السعودي.