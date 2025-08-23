انطلاقة مثالية لفريق قبضة الخليج في الدوري بفوزه على الوحدة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انطلق الدوري السعودي الممتاز لكرة اليد مساء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 على صالة وزارة الرياضة بالدمام، حيث استهل الخليج حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية مشواره بانتصار عريض على ضيفه الوحدة بنتيجة 34 – 18، وسط حضور جماهيري معتاد من عشاق الدانة وأبناء سيهات.

الخليج يظهر عزيمة قوية في الدفاع عن لقبه

تمكن الفريق من إظهار عزيمة قوية منذ البداية، حيث نجح المدرب اليوناني ديميتريوس في إدارة اللقاء بذكاء وتوازن، معتمدًا على إشراك عدد من الأسماء منذ الدقائق الأولى وخصوصاً الوافدون الجدد، لإدخالهم سريعًا في أجواء المباريات، تحضيرًا لموسم طويل تنتظره فيه تحديات محلية وخارجية. وقدم اللاعبون أداءً منظمًا انعكس على الفارق الكبير في النتيجة النهائية.

مباراة الخليج القادمة مع الزلفي

سيخوض نسور الدانة مباراتهم الثانية في الدوري أمام الزلفي يوم الجمعة المقبل 29 أغسطس على صالة وزارة الرياضة بالدمام، في مواجهة جديدة يأمل من خلالها بمواصلة بدايته القوية وإسعاد جماهيره الطامحة لموسم جديد من الإنجازات.