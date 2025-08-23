تتوج محافظ الطائف الجواد “وقتك” بكأس إمارة منطقة مكة المكرمة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توّج الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، اليوم، الجواد “وقتك” بكأس إمارة منطقة مكة المكرمة في حفل تتويج أقيم بحضور عدد كبير من عشاق سباقات الخيل في ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالطائف.

وتضمنت منافسات الحفل التاسع من موسم سباقات الطائف 2025 عشرة أشواط متنوعة الفئات والدرجات للخيل العربية الأصيلة، حيث تنافست نخبة من الخيول في الشوط العاشر على كأس إمارة المنطقة بقيادة الخيال عادل الفريدي والمدرب عبدالعزيز الموسى.

وشهد الحفل تألقاً كبيراً وحضوراً جماهيرياً كثيفاً، حيث استمتع الحاضرون بمشاهدة السباقات المثيرة والمنافسة الشرسة بين الخيول، مما جعل هذا الحدث الرياضي يحظى بإقبال كبير واسع النطاق.

وتعتبر هذه البطولة واحدة من أبرز الأحداث الرياضية التي تشهدها منطقة مكة المكرمة، وتعكس تفوق السعودية في مجال رياضة الخيل والاهتمام المتزايد بهذا النوع من الرياضات التقليدية.