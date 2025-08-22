أمانة الاحساء تقدم تجربتها الناجحة في تدوير المخلفات الانشائية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أمانة الأحساء تبتكر حلاً بيئياً مبتكراً لتحويل المخلفات الإنشائية إلى مواد قابلة للاستخدام

أكد أمين الأحساء بالإنابة المهندس محمد المغلوث، على توجه أمانة الأحساء نحو تطوير حلول عملية لاستخدام المُخلّفات الإنشائية بدلاً من التخلص منها بشكل بيئي واقتصادي. وفي هذا السياق، قدمت الأمانة مبادرة جديدة لإعادة تدوير المخلفات الإنشائية في مشاريع الطرق والمشاريع البلدية، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تولي اهتماماً كبيراً للحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة.

ورشة العمل التي نظمتها أمانة الأحساء تحت عنوان “تجربة أمانة الأحساء في استخدام المواد الإنشائية المُعاد تدويرها” جمعت عدداً من المختصين في وزارة البلديات والإسكان وأمانات المملكة، حيث تم استعراض نجاح تجربة الأمانة في هذا المجال ودور الشركاء والجهات الرسمية في دعم هذه المبادرة.

وفي هذا السياق، قدّم م. المغلوث شكره وتقديره للدعم الذي حظيت به تجربة الأحساء، وأشاد بالجهود المشتركة التي أدت إلى نجاح هذه المبادرة. وشهدت الورشة تقديم نبذة تعريفية عن تجربة الأحساء واستعراض نتائجها وتطبيقاتها، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات لتعزيز التوجهات المشتركة نحو مستقبل أكثر استدامة.

يُذكر أن أمانة الأحساء نجحت مؤخراً في تنفيذ أول طريق مُعاد تدويره بالكامل من المُخلّفات الإنشائية، وهو نموذج يعكس التزام الأمانة بتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. تعتبر هذه المبادرة خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الدائري والاستفادة الأمثل من الموارد المتاحة.