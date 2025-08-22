توزيع 360 سلة غذائية من قبل مركز الملك سلمان في مدينة جلال آباد بأفغانستان

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 360 سلة غذائية في مدينة جلال آباد بولاية ننجرهار بأفغانستان، حيث استفاد منها 2160 فردًا من الأفغان العائدين من باكستان إلى بلادهم. تأتي هذه الخطوة ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان لعام 2025-2026م.

في سياق مشاريع الإغاثة والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية، يسعى مركز الملك سلمان للإغاثة لتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين والمتضررين في جميع أنحاء العالم.

هذه الخطوة تعكس التزام المملكة بتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للمناطق المتضررة والمحتاجة في جميع أنحاء العالم، وتعكس روح التضامن والتعاون الإنساني بين الدول.