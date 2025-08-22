مستقبل الاقتصاد الإبداعي في جدة: حوارية تستكشف ثقافة وفنون المدينة في الأحد القادم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تستعد الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في جدة لاستضافة أمسية ثقافية مميزة بعنوان “اقتصاديات الإبداع”، وذلك يوم الأحد المقبل. يأتي هذا الحدث ضمن جهود الجمعية لتسليط الضوء على العلاقة بين الثقافة والاقتصاد، واستشراف المستقبل في هذا القطاع الحيوي.

سيدير الأمسية الإعلامي عدنان صعيدي، وسيكون الدكتور عبدالله علي بانخر، الأكاديمي والخبير في اقتصاديات وسائل الإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز، ضيفاً في هذا الحوار المفتوح. الهدف من الحوار هو تبسيط مفاهيم الاقتصاد الإبداعي للجمهور غير المتخصص وتوضيح دوره كمحرك للتنمية.

سيتناول الدكتور بانخر عدة محاور رئيسية، منها: أهمية الاقتصاد الإبداعي في ظل التحولات الاقتصادية العالمية وتوضيح مفاهيمه واستعراض النماذج الناجحة على المستوى المحلي والعالمي، بالإضافة إلى ربطه برؤية المملكة 2030.

تهدف الأمسية إلى تحفيز التفكير في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع اقتصادية تسهم في تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية، وتخلق فرصاً مستدامة لدعم الاقتصاد الوطني.

سيتاح للحضور التفاعل من خلال طرح الأسئلة والمداخلات المباشرة، لتثري النقاش وتفتح آفاقاً جديدة أمام المهتمين بالثقافة والاقتصاد. تعتبر هذه الأمسية فرصة مميزة لاكتساب المعرفة وتبادل الآراء في مجال الاقتصاد الإبداعي.