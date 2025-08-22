تحذير من الفاو لخطر انتشار الجراد في عدة مناطق بأفريقيا قبل عام 2026

عدن - ياسمين عبدالعظيم - منظمة الأمم المتحدة تحذر من انتشار الجراد في منطقة الساحل الأفريقي

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” من خطر انتشار الجراد في منطقة الساحل وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي. ويعتمد التحذير على تسعة نماذج مناخية متطورة تشير إلى احتمال اجتياح الجراد للعديد من البؤر التكاثرية الأفريقية خلال الفترة من سبتمبر 2025 إلى فبراير 2026.

وجاء هذا التحذير في ظل استمرار آثار اجتياح الجراد الربيعي الذي ضرب منطقة “الحوز” في المغرب ومناطق أخرى. وبين عامي 2019 و2020، تسببت هجمات الجراد في شرق أفريقيا واليمن في خسائر اقتصادية تجاوزت 8.5 مليار دولار وفقًا لتقديرات البنك الدولي.

وشهد عام 2025 نشاطًا ملحوظًا للجراد في شمال غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، مما تسبب في خسائر كبيرة لدول مثل المغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والنيجر، وتشاد في المحاصيل والمراعي.

وبناءً على هذه الأوضاع، رفعت “الفاو” مستوى التحذير وبذلت جهوداً مكثفة لمكافحة انتشار الجراد، خاصة في ظل ظروف مناخية ملائمة تزيد من تفاقم الخطر وتهدد الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي في المنطقة.