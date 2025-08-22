تبرع ولي العهد بالدم يعكس حرص محافظ الأحساء على دعم القطاع الصحي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سمو محافظ الأحساء يشكر ولي العهد على مبادرته الإنسانية

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على مبادرته الإنسانية النبيلة بالتبرع بالدم وإطلاقه الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم.

تبرع ولي العهد – أيده الله – يُعتبر نموذجاً وطنياً يُحتذى به، ويعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم القطاع الصحي ونشر ثقافة العطاء والمشاركة المجتمعية، خاصة في مجال التبرع الطوعي بالدم، الذي يعتبر من أهم صور العطاء الإنساني.

سمو محافظ الأحساء أكد على أهمية هذه الحملة الوطنية في دعم بنوك الدم بمختلف مناطق المملكة، وضمان توفر الإمدادات الآمنة للمستشفيات والمرضى. كما دعا جميع المواطنين والمقيمين في الأحساء إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة المباركة والتبرع بالدم لإنقاذ الأرواح وتعزيز الجوانب الصحية والإنسانية في المملكة.