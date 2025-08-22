الوضع في قطاع غزة يعد كارثياً بنظر الأمين العام للأمم المتحدة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم عن وصفه للوضع الراهن في قطاع غزة بأنه “كارثة من صنع الإنسان”، بعدما أعلنت هيئة دولية للأمن الغذائي مجاعة رسميا في جزء من القطاع لأول مرة.

وأكد جوتيريش أن إسرائيل، بوصفها القوة المحتلة، ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان الإمدادات الغذائية والطبية للسكان في القطاع.

وأشار إلى أنه لا يمكن السماح بالاستمرار في هذا الوضع دون عقاب، حيث وصف الوضع بأنه “كارثة واتهام أخلاقي وفشل للإنسانية نفسها”.

وفي تقرير أصدرته “هيئة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” اليوم، تم ذكر أن هناك أدلة قوية على وقوع مجاعة في محافظة غزة، وهي منطقة تشمل مدينة غزة، منذ منتصف أغسطس الحالي.