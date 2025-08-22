اخبار السعوديه

تقدم السفير المزيني أوراق اعتماده لرئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سفير خادم الحرمين الشريفين يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية الأوروغواي

تم يوم أمس، خلال مراسم احتفالية رسمية في العاصمة مونتيفيديو، تقديم أوراق اعتماد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية، سلطان بن علي المزيني، لفخامة الرئيس ياماندو أورسي، رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية.

خلال الاستقبال، قدم السفير المزيني تحيات جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، لرئيس الجمهورية الأوروغوايانية، معبّرًا عن تمنياتهما للشعب الأوروغواياني بالتقدم والازدهار.

من جهته، أعرب رئيس الجمهورية الأوروغواي الشرقية عن تقديره للعلاقات الوثيقة بين البلدين، وأعرب عن تمنياته بالتقدم والرخاء للمملكة وشعبها، متمنيًا للسفير المزيني التوفيق والنجاح في مهام عمله.

يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية وجمهورية الأوروغواي الشرقية، وتبادل التحيات والتمنيات بالتقدم والازدهار لكلا البلدين.

