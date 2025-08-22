إسرائيل تعيد مواطناً كان محتجزاً في لبنان لمدة عام

عدن - ياسمين عبدالعظيم - إسرائيل تستعيد مواطنًا كان محتجزًا في لبنان

أطلقت السلطات اللبنانية سراح الإسرائيلي صالح أبو حسين، الذي كان محتجزا لديها وأعادته إلى تل أبيب عبر معبر الناقورة الحدودي بالتنسيق ومساعدة الصليب الأحمر الدولي.

وقال منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين غال هيرش في بيان إن “السلطات الإسرائيلية تمكنت من استعادة المواطن صالح أبو حسين، الذي كان مسجونا في لبنان قرابة عام، إلى إسرائيل اليوم الخميس”، كاشفا أن عودته أتيحت “بعد مفاوضات سرية جرت خلال الأشهر الأخيرة بمساعدة الصليب الأحمر.

وحسب البيان، نقل أبو حسين إلى إسرائيل عبر معبر رأس الناقورة من السلطات اللبنانية إلى منسق شؤون الإسرى والمفقودين. وبعد استجوابه وإجراء فحص طبي أولي، نقله الجيش الإسرائيلي لإجراء فحوصات شاملة في المستشفى، وبعد ذلك سيلتقي بعائلته.

وقد اعتبر صالح مفقودا منذ فترة طويلة، وأفادت عائلته بفقدان الاتصال به، لكنها لم تشك في اجتيازه الحدود إلى لبنان. ولا يزال سبب عبوره الحدود إلى لبنان مجهولا حتى الآن.

ووفقا لمسؤول سياسي، سجن صالح في لبنان في يوليو 2024، ويجري التحقيق في ملابسات اعتقاله. كما أفادت التقارير بأنه “لم يفرج عن أي شخص مقابل الإفراج عنه، ولم تبرم أي صفقة تبادل مع إسرائيل”.