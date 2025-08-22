لجنة الإعلام والتوعية المصرفية تنظم محاضرة حول دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمناسبة اليوم العالمي لرواد الأعمال

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بمناسبة اليوم العالمي لرواد الأعمال، نظّمت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية محاضرة توعوية بعنوان “دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة”. وضمن أنشطة برنامج “واعي المصرفي” في عامه الرابع، استضافت اللجنة مجموعة من روّاد الأعمال والمهتمين بتنمية مشاريعهم في مركز دعم المنشآت التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.

أدار الأستاذ سلطان الهقاص، نائب الرئيس وقائد فريق قطاع مصرفية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بنك الرياض، المحاضرة وقدّم أبرز الحلول التمويلية المتاحة لهذا القطاع وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى تعزيز الجدارة الائتمانية والتخطيط المالي لتحقيق النمو المستدام.

شهدت المحاضرة حضور الأستاذ مشاري العنزي، مدير التسويق في لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، الذي أكد على أهمية التعاون مع الجهات المعنية بريادة الأعمال لتعزيز الثقافة المالية وتمكين رواد الأعمال من تحقيق الاستدامة المالية لمشاريعهم.

وتفاعل المشاركون بشكل لافت من خلال طرحهم لاستفسارات حول التحديات التمويلية وأفضل الممارسات في التعامل مع البنوك والجهات التمويلية.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود اللجنة لنشر الوعي المالي بين روّاد الأعمال وتعزيز سبل الوصول إلى الحلول المصرفية الداعمة لنمو المشاريع، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.