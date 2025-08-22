تبرع ولي العهد بالدم يعكس التزام القيادة الشرقية بالعمل الإنساني

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أمير الشرقية: تبرع ولي العهد بالدم يعكس التزام القيادة بالعمل الإنساني

أشاد أمير منطقة الشرقية، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، بالتبرع السامي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، بالدم لصالح مرضى الثلاسيميا. وأكد سموه أن هذا التصرف الإنساني يعكس التزام القيادة الرشيدة بالعمل الإنساني ودعمها المستمر للقضايا الإنسانية.

وأشار أمير الشرقية إلى أهمية دور الفرد في خدمة المجتمع وتقديم المساعدة للمحتاجين، مشيراً إلى أن التبرع بالدم يعد أحد أعظم الأعمال الإنسانية التي يمكن للفرد تقديمها. وثمن سموه جهود جميع الذين يساهمون في دعم القضايا الإنسانية وتقديم المساعدة للمحتاجين.

وفي نهاية كلماته، شدد أمير الشرقية على أهمية التكاتف والتعاون في مواجهة التحديات الإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع. وأكد سموه على ضرورة استمرار الجهود المشتركة لدعم القضايا الإنسانية وتحقيق الرفاهية للجميع.