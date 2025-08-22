تحوّل العاصفة الاستوائية “لينجلينج” في اليابان إلى منخفض استوائي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية عن تحول العاصفة الاستوائية “لينجلينج” إلى منخفض استوائي بعد تحركها من منطقة “كيوشو” جنوب غرب البلاد. ورغم ذلك، حذرت الهيئة من خطر انهيارات أرضية وفيضانات ناتجة عن هطول الأمطار بغزارة نظراً لتحرك العاصفة ببطء.

ووفقًا لتقارير هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، وصلت العاصفة إلى اليابسة في محافظة “كاجوشيما” مساء أمس، قبل أن تتجه نحو المحيط الهادئ صباح اليوم. وما زالت السحب الممطرة تتشكل، مما أسفر عن هطول أمطار غزيرة في المنطقة.

وأشارت الشبكة إلى إصدار تحذيرات من احتمالية حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في بعض المناطق بمحافظة “كاجوشيما”.

إن الوضع يبقى متغيرًا ويحتاج إلى متابعة دقيقة، حيث تعمل السلطات المحلية على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات العاصفة الاستوائية المتحولة. تأتي هذه التطورات في ظل استمرار التحذيرات والتوجيهات الرسمية للمواطنين لضمان سلامتهم وسلامة الممتلكات.

يجدر بالذكر أن اليابان تعاني بشكل دوري من الظواهر الجوية القوية، وتكون الاستعدادات اللازمة والتنسيق الجيد بين الجهات المعنية أمرًا حيويًا للتصدي لتلك الظروف الطارئة.