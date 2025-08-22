ثمن أمير الرياض تبرع ولي العهد بالدم وإطلاق الحملة الوطنية السنوية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في قلب العاصمة الرياض، ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالتبرع بالدم. وقد أطلق سموه حملة وطنية سنوية للتبرع بالدم، تعكس الاهتمام الخاص الذي يوليه سموه للعمل الإنساني وحرصه على تعزيز قيم التكافل والعطاء في المجتمع.

رسالة نبيلة تحملها مبادرة ولي العهد، تهدف إلى رفع الوعي بأهمية التبرع الطوعي بالدم، وتوفير إمدادات كافية وآمنة لبنوك الدم والمستشفيات في جميع مناطق المملكة، لدعم الخدمات الصحية وتلبية الاحتياجات العاجلة للمرضى والمصابين.

وجه سمو أمير منطقة الرياض الدعوة لأهالي المنطقة، سواء من المواطنين أو المقيمين، للمشاركة والتفاعل مع الحملة، مشددًا على أهمية التبرع بالدم كفعل إنساني نبيل يسهم في إنقاذ الأرواح ويعكس روح التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع.

وفي ختام تصريحاته، أكد سموه على استمرار إمارة منطقة الرياض في دعم هذه المبادرات الوطنية، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره وازدهاره.