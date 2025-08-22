تساقط أمطار غزيرة على منطقة جازان من المركز الوطني للأرصاد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الأمطار الغزيرة تضرب منطقة جازان

تحذير من المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم، حيث أصدر تنبيهًا عن هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان في المملكة العربية السعودية. وتترافق هذه الأمطار الغزيرة مع رياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية، إضافة إلى تساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، والصواعق الرعدية.

تشمل المناطق المتأثرة بالتحذير مدينة جيزان، ومحافظات بيش، والدرب، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد، والحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، وجزيرة فرسان، بالإضافة إلى الأجزاء الساحلية والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأكد المركز أن هذه الحالة الجوية ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً. يُنصح السكان بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة العامة خلال تأثير هذه الظروف الجوية السيئة.