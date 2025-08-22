اخبار السعوديه

20 فرصة استثمارية متاحة الآن في بلدية تربة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - طرحت بلدية محافظة تربة التابعة لأمانة الطائف 20 فرصة استثمارية في منافسة عامة، وذلك بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المنطقة. تتضمن الفرص الاستثمارية إنشاء وتشغيل فندق سياحي، وورش حدادة، وورش سيارات، وقصر أفراح، وسوق شعبي، ومركز تجاري.

تم عرض جميع الفرص الاستثمارية على بوابة الاستثمار في المدن ، حيث يمكن للمهتمين الاطلاع على تفاصيل كل فرصة، والشروط المطلوبة، وكيفية تقديم العروض والعطاءات. من بين الفرص المتاحة، إنشاء وتشغيل فندق سياحي بمساحة 30,000 متر مربع، وورش حدادة وسيارات بمساحات مختلفة.

تشجع البلدية جميع الراغبين في الاستثمار على الاطلاع على الفرص المتاحة والمشاركة في المنافسة، وذلك من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص” أو من خلال الرابط الموجود في الصورة أدناه.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البلدية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة للمجتمع المحلي. نتطلع إلى مشاركة واسعة من قبل المستثمرين المحليين والدوليين في هذه الفرص الواعدة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

