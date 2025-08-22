تابع الان خبر سجلت العمرة أكثر من 15 مليون معتمر خلال الربع الأول من 2025 حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعلنت الهيئة السعودية العامة للإحصاء اليوم، أن إجمالي عدد المعتمرين خلال الربع الأول من عام 2025 بلغ 15,222,497 معتمرًا، شكل السعوديون منهم 24%، فيما بلغت نسبة الذكور 60.5% مقابل 39.5% للإناث.

وأوضحت النشرة الإحصائية أن عدد المعتمرين القادمين من الخارج وصل إلى 6,523,630 معتمرًا، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 10.7% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، حيث قدم معظمهم عبر المنافذ الجوية بنسبة 82.2%. في المقابل، بلغ عدد معتمري الداخل 8,698,867 معتمرًا، منهم 58% من غير السعوديين.

وأشار التقرير إلى أن شهر يناير 2025 شهد أكبر عدد من المعتمرين القادمين من الخارج بنسبة 36.5% من الإجمالي، بينما كان شهر مارس الأقل، في حين تصدر شهر مارس أعداد معتمري الداخل بنسبة 80.9%، بينما كان يناير الأقل.

كما كشف التقرير أن إجمالي عدد زوار المدينة المنورة بلغ 6,452,696 زائرًا خلال الربع الأول من 2025، منهم 4,412,689 زائرًا من الخارج، مسجّلين بذلك نموًا في أعداد الزوار الدوليين.

ويُذكر أن إحصاءات العمرة وزيارة المدينة المنورة تُصدر بشكل ربع سنوي منذ عام 2024، استنادًا إلى المسوح الميدانية والبيانات السجلية من برنامج خدمة ضيوف الرحمن ووزارة السياحة، بالإضافة إلى النماذج الإحصائية المعتمدة، لتوفير صورة دقيقة عن أعداد ونسب المعتمرين والزوار من الداخل والخارج.