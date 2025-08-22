تابع الان خبر أدانت السعودية جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أدانت المملكة العربية السعودية اليوم بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، بما في ذلك محاولات تهجير السكان الفلسطينيين ومنع إقامة دولتهم المستقلة.

وأوضحت المملكة أن هذه الانتهاكات تشمل التوسع في بناء المستوطنات حول القدس المحتلة وتصاعد العدوان على المدنيين في قطاع غزة، بما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، محذرةً من أن استمرار المخططات الإسرائيلية والاعتداءات دون رادع يؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار في المنطقة ويهدد شرعية النظام الدولي.

وشددت المملكة على ضرورة حماية الشعب الفلسطيني وتطبيق الالتزامات الدولية، مطالبةً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات وحفظ الحقوق المشروعة للفلسطينيين.