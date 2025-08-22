تابع الان خبر وصل الرئيس السيسي إلى نيوم في زيارة خاصة للسعودية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - وصل أمس إلى مدينة نيوم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في زيارة خاصة للمملكة العربية السعودية.

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مطار خليج نيوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تأكيد على متانة العلاقات الثنائية وروابط التعاون الوثيقة بين المملكة ومصر.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، واستعراض مجالات التعاون المختلفة على المستويات الرسمية والسياسية والاقتصادية.