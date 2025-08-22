تابع الان خبر بحث وزيرا الصناعة السعودي والمصري تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، اليوم في مقر الوزارة، مع معالي نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق المهندس كامل عبدالهادي الوزير، لبحث سبل تعزيز التكامل الصناعي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

وأكد اللقاء متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة، وعمق التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات الحيوية، لاسيما القطاع الصناعي.

وشدد الجانبان على أهمية تطوير الشراكات في المجالات الصناعية الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.

كما استعرض الاجتماع مستوى التقدم في مسارات التكامل الصناعي بين السعودية ومصر، وجهود الفرق الفنية المشتركة لتسهيل التعاون، ومعالجة التحديات التي تواجه المصدرين والمستثمرين في كلا البلدين.

وحضر الاجتماع من الجانب السعودي معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، ومعالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير.

بينما حضر من الجانب المصري، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير إيهاب فهمي، ومستشار وزير النقل لشؤون التعاون الدولي السفير أحمد رزق، ونائب سفير مصر لدى المملكة المستشار أحمد محرم.