أدانت السعودية استهداف شاحنات برنامج الأغذية العالمي في السودان

بيروت - نادين الأحمد - أدانت وزارة الخارجية السعودية اليوم استهداف ثلاث شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية السودان، معربةً عن استنكارها الشديد لهذا الاعتداء، ومجددةً رفضها القاطع لكل ما يهدد أمن وسلامة المدنيين والعاملين في المجالات الإنسانية والإغاثية.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن المملكة تدعو جميع الأطراف السودانية للالتزام بما ورد في إعلان جدة الصادر بتاريخ 11 مايو 2023، بما يشمل حماية المدنيين وضمان أمن ممرات المساعدات الإنسانية والإغاثية، مشددةً على ضرورة وضع مصلحة الشعب السوداني الشقيق في المقام الأول وتجنبه ويلات الصراعات الداخلية والحروب.

وأوضحت السعودية أن الحفاظ على سلامة المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها يمثل مسؤولية جماعية، مطالبةً جميع الأطراف بضمان تطبيق الالتزامات الدولية والاتفاقيات الإنسانية.