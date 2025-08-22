تابع الان خبر أشاد صندوق النقد الدولي بالنمو الكبير لقطاع السياحة في السعودية ودوره الاقتصادي حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أصدر صندوق النقد الدولي تقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية لعام 2025، مؤكداً قوة الاقتصاد السعودي واستقراره، مع تسليط الضوء على النمو اللافت لقطاع السياحة، ودوره كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح التقرير أن السياحة الوافدة من الخارج شهدت نمواً ملحوظاً، ساهم في تعويض جزء من التدفقات الخارجية للمملكة وساعد في تقليص العجز الطفيف في الحساب الجاري لعام 2024.

وأكد الصندوق أن القطاع يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز دوره كمحرك اقتصادي أساسي، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار التقرير إلى أن عدد السياح القادمين إلى المملكة في عام 2024 وصل إلى مستوى قياسي، حيث بلغ نحو 30 مليون سائح، مسجلاً نمواً بنسبة 8% مقارنة بعام 2023.

كما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي للسياحة الوافدة نحو 169 مليار ريال سعودي، محققاً نمواً بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق، وفق التقرير الإحصائي السنوي لأداء القطاع السياحي لعام 2024.