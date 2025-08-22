تابع الان خبر انعقد الاجتماع الأول للأمانة العامة لمجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري بالرياض حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - عُقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض الاجتماع الأول للأمانة العامة لمجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، برئاسة معالي المستشار بالديوان الملكي وأمين عام المجلس من الجانب السعودي، الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة بجمهورية مصر العربية، الفريق كامل الوزير، أمين عام المجلس من الجانب المصري.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب التويجري بالوزير كامل الوزير والوفد المرافق له، متمنياً لهم إقامة طيبة في المملكة العربية السعودية.

وتناول الجانبان خلال اللقاء الرؤى المشتركة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة خطط العمل المشتركة للتحضير للدورة المقبلة لمجلس التنسيق الأعلى، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وأكد أمناء المجلس حرصهم على تعزيز التعاون الثنائي بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، ويعزز مسارات الشراكة في مختلف المجالات، حيث يمثل المجلس المنصة الرئيسة لتنسيق الجهود والمبادرات المشتركة.

وحضر الاجتماع من الجانب السعودي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، صالح بن عيد الحصيني، بالإضافة إلى مساعد أمين عام المجلس، المهندس فهد بن سعيد الحارثي.