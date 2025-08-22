كيف تعرف رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك في السعودية؟ الخطوات المضمونة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - إذا كنت تريد معرفة رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك في السعودية، يمكنكم التأكد من توفر أكثر من طريقة للحصول عليه بكل سهولة بصورة موفرة للوقت والجهد، حيث إن برنامج الضمان الاجتماعي يعتبر واحدًا من أبرز البرامج التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن خلال موقع الخليج 365 يمكنكم التعرف على التفاصيل.

كيف تعرف رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك في السعودية

إذا كنت ترغب في معرفة رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك في السعودية، يمكنك استخدام إحدى الطرق الآتية:

التوجه إلى أقرب مكتب من مكاتب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع اصطحاب الأوراق الشخصية الثبوتية.

الاتصال المباشر عبر الرقم 199099 الذي أتاحته الوزارة للاستعلام عن رقم الضمان، حيث إنه يتم التواصل مع الموظف المختص ببعض البيانات الشخصية لإتمام التحقق.

يمكن الحصول على الرقم عبر خدمة صوتك مسموع.

التواصل مع صفحة الضمان الخاصة على منصة أكس، عبر المراسلة مع الموظف المختص وتقديم البيانات المطلوبة قبل الحصول على الرقم.

طريقة معرفة رقم الضمان بالبريد الإلكتروني

في حالة الرغبة في استخدام البريد الالكتروني للحصول على رقم الضمان الاجتماعي في وزارة الموارد البشرية، يتم اتباع الخطوات التالية:

يتم التوجه إلى تطبيق البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.

إدخال عنوان بريد الضمان في جهة المستلم وهو [email protected].

تحديد العنوان وفي تلك الحالة يكون (رقم الضمان الخاص بي).

توضيح الطلب في نص الرسالة.

كتابة مجموعة من البيانات في نص الرسالة وهي اسم المستفيد، ورقم جواله، ورقم بطاقة الأحوال، وعدد أفراد الأسرة مع اسم الزوجة وتاريخ الميلاد له ولبعض الأفراد.

إرسال البريد الإلكتروني.

بذلك، يكون قد تم التعرف على طرق معرفة رقم الضمان الاجتماعي الخاص بالمستفيدين المسجلين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بكل سهولة بصورة موفرة الجهد ولا تسبب ضياع الوقت.