خلال 6 أشهر.. السعودية تعلن إيقاف تجديد الإقامات لـ269 مهنة!

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إيقاف تجديد الإقامات لـ269 مهنة بصورة مؤقت لمدة محددة وذلك وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل الجهات المختصة بالدولة في إطار تنفيذ الخطة المتعلقة بزيادة نسبة التوطين في المهن، ومن خلال موقع الخليج 365 يمكنكم التعرف على التفاصيل.

السعودية تعلن إيقاف تجديد الإقامات لـ269 مهنة

رسميًا، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تعلن عن إيقاف تجديد الإقامات لـ269 مهنة مؤقتًا لفترة ستة أشهر في إطار تنفيذ الخطة الوطنية التي تهدف إلى رفع نسبة التوطين في سوق العمل ودعم أهداف رؤية المملكة 2030، وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار صدر بالتنسيق مع عدة وزارات حكومية وهي وزارة الصحة، وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بهدف تطبيق خطة التوطين الشاملة التي تتضمن قطاعات متعددة تستهدف توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين في عدد من المهن.

توطين المهن في السعودية

من خلال التعرف على تفاصيل إيقاف تجديد الإقامات لـ269 مهنة في المملكة العربية السعودية، نشير إلى أن عملية توطين مهنة طب الأسنان تتضمن مرحلتين، المرحلة الأولي بنسبة 45% في عام 2025 والثانية بنسبة 55% في عام 2026، والحد الأدنى لأجور العاملين في تلك المهنة أصبح 9000 ريال سعودي

بينما توطين المهن المحاسبية يبدأ بنسبة 40% في شهر أكتوبر من العام الحالي مع زيادتها بشكل تدريجي لتبلغ 70% خلال خمس سنوات بينما المهن الهندسية والفنية سيتم زيادة نسبة التوطين بها لتكون 30% بداية من شهر يوليو الجاري، وذلك ضمن الخطة الموضوعة التي تستهدف تقليل الفجوة في سوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة

وقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أدلة إجرائية مفصلة توضح آليات احتساب نسبة التوطين والخطوات الواجب على المنشآت اتباعها للامتثال للقرارات الجديدة كما أنه تم تحديد عقوبات نظامية على المؤسسات المخالفة وذلك بهدف تطبيق القرارات وتحقيق الأهداف المطلوبة من عملية سعودة المهن.

بذلك، يكون قد تم التعرف على تفاصيل إيقاف تجديد الإقامات لـ269 مهنة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ضمن خطة توطين المهن ورفع نسبة العاملين السعوديين في مختلف المهن.