الاستعلام عن رقم الحدود برقم الجواز بدون أبشر للمقيمين.. في 5 خطوات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عند دخول الزائرين إلى المملكة العربية السعودية يوجد مجموعة من المستندات والأوراق التي يحصل عليها الزائر وتعتبر من أهم الوثائق التي يتم التعامل بها داخل المملكة من أهمها رقم الحدود، وقد تم الإعلان عن خدمة إلكترونية تساعد الجميع في الاستعلام عن رقم الحدود برقم الجواز بدون أبشر، ومن خلال موقع الخليج 365 سوف نتعرف على الطرق المتاحة للاستعلام.

الاستعلام عن رقم الحدود برقم الجواز بدون أبشر

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خدمة الاستعلام عن رقم الحدود برقم الجواز، وتعتبر هذه الخدمة من أحدث الخدمات التي أطلقتها الوزارة، ونحن سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام من خلال السطور التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “من هنا“. من الصفحة الرئيسية حدد الخدمات الإلكترونية. حدد خدمة الاستعلام. انقر على الاستعلام عن موظف وافد. يطلب إدخال جميع البيانات المطلوبة ( رقم الجواز- رقم الإقامة). حدد الجنسية واكتب رمز التحقق. انقر على أيقونة الاستعلام. سوف يظهر رقم الحدود.

شاهد أيضًا: المرور السعودي يطلق 5 خدمات إلكترونية جديدة عبر أبشر لتسهيل الإجراءات للمواطنين

الاستعلام عن رقم الحدود عبر أبشر

أتاحت المديرية العامة للجوازات عن خدمة الاستعلام عن رقم الحدود من خلال منصة أبشر حيث إنها من المنصات الحكومية التي تساعد على إنجاز العديد من الخدمات، ونحن سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام من خلال السطور التالية:

زيارة منصة أبشر الإلكترونية “من هنا“. يجب تسجيل الدخول إلى المنصة. حدد الخدمات الإلكترونية. انقر على الاستعلام عن رقم الحدود. يطلب تحديد إذا كان الشخص مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي أو زائر. يطلب تسجيل مجموعة من البيانات منها ( رقم الجواز – رقم الهوية – تاريخ إصدار الوثيقة). انقر على زر الاستعلام. سوف يظهر رقم الحدود.

الاستعلام عن رقم الحدود عبر منصة مقيم

تعتبر منصة مقيم واحدة من المنصات الحكومية التي يتم من خلالها إنجاز الكثير من الخدمات الحكومية، وقد أعلنت الإدارة العامة للجوازات عن خطوات الاستعلام من خلال السطور التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة مقيم “من هنا“. من الصفحة الرئيسية حدد الخدمات الإلكترونية. انقر على خدمة الاستعلامات. اضغط على الاستعلام على رقم الحدود. يطلب إدخال رقم الجواز والجنسية. حدد أيقونة البحث. في لحظات سوف يتم ظهور الرقم.

أهمية رقم الحدود

يعتبر رقم الحدود من المعلومات الأساسية التي يتم الحاجة إليها في إنجاز العديد من الخدمات الحكومية داخل السعودية، ونحن سوف نوضح لكم أهمية هذا الرقم من خلال السطور التالية:

في حالة أن يريد الشخص إصدار الإقامة يجب أن يتوافر رقم الحدود حتى يتم تيسير العملية.

إذا يرغب الوافد إلى فتح حساب بنكي للمُعاملات الرقمية يجب أن يتوافر رقم الحدود.

التسجيل في المنصات الحكومية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية يجب أن يتوافر رقم الحدود.

التأمين الصحي يتطلب توفير رقم الحدود.

الاستعلام عن رقم الحدود برقم الجواز بدون أبشر من الخدمات الإلكترونية المميزة التي أطلقتها الإدارة العامة للجوازات حتى يتمكن الجميع من التعرف على الرقم في حالة عدم توافر الرقم، وفي نهاية نتمنى أن نكون قدمنا لكم الطرق التي تساعد في الحصول على هذا الرقم.