دوكوري”: بدأت الصيام في الـ12 والآن أبدأ فصلي الجديد مع “نيوم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نادي نيوم الرياضي يستقبل عبدالله دوكوري كلاعب جديد

بدأت رحلة النجم الكروي عبدالله دوكوري مع نادي نيوم الرياضي السعودي، بعد انتقاله من نادي إيفرتون الإنجليزي. يعتبر دوكوري، البالغ من العمر 30 عامًا، خبرة قيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شارك في 278 مباراة وسجل 36 هدفًا وصنع 25 تمريرة حاسمة.

ولد دوكوري في فرنسا لأبوين ماليين، وبدأ يبرز موهبته في شوارع الحي الشعبي، حيث كان يتدرب ويتنافس مع أصدقائه. يذكر دوكوري أنه اكتسب العديد من مهاراته الأساسية خلال تلك المباريات العفوية في الشوارع.

تتميز شخصية دوكوري بالتزامه الديني، حيث يحرص على صيام شهر رمضان وأداء الصلاة رغم جدوله الكروي المزدحم. يقول دوكوري: “ديني هو أهم شيء في حياتي، أضعه أولًا ثم يأتي عملي. بدأت الصيام في سن 12 عامًا، وأمارسه بسهولة حتى الآن”.

بانضمامه إلى نيوم الرياضي، يتطلع دوكوري لتحدي جديد في مسيرته الكروية، حيث يجمع بين الخبرة الأوروبية والرغبة الجادة في تحقيق النجاح في الكرة السعودية. يبقى دوكوري يكتب فصولًا جديدة من قصته التي بدأت في شوارع باريس وتوجهت نحو العالمية.