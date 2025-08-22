ثقة مستمرة في سوق التسويق وإدارة الأملاك مع شركة أبو نايف للعقارات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شركة أبو نايف للعقارات.. ثقة متنامية في سوق التسويق وإدارة الأملاك

منذ تأسيسها عام 2018 في مدينة الطائف، تمكنت شركة أبو نايف للعقارات من ترسيخ موقعها كأحد الأسماء الوطنية الصاعدة في سوق العقار بالمملكة، مستندة إلى خبرتها في التسويق العقاري وإدارة الأملاك، وبناء علاقة ثقة مع عملائها من الأفراد والقطاعين الحكومي والخاص.

خدمات عقارية متكاملة

تقدم الشركة منذ انطلاقتها باقة واسعة من الخدمات العقارية التي جعلتها شريكًا رئيسيًا للعديد من العملاء، وتشمل:

• إدارة الأملاك: تنظيم العقود، تحصيل الإيجارات، المتابعة القانونية والإدارية.

• البيع والشراء: تسويق الأراضي والمباني السكنية والتجارية بأساليب حديثة.

• التسويق العقاري: حملات متكاملة عبر الوسائل الرقمية والتقليدية لضمان وصول العقارات إلى أكبر شريحة من المستفيدين.

• الدعم الاستشاري: تقديم المشورة للعملاء حول جدوى الاستثمار العقاري وخيارات التمويل المناسبة.

التميز عبر الجودة والشفافية

تؤكد إدارة الشركة أن النجاح في سوق العقار لا يقوم على الصفقات فقط، بل على الشفافية مع العملاء وحماية مصالحهم. لذلك وضعت الشركة معايير صارمة للجودة في كل خطوة، بدءًا من عرض العقار وحتى إتمام البيع أو الإيجار.

عقارات تلبي احتياجات السوق

تركز الشركة على تسويق عقارات متنوعة تلبي مختلف شرائح السوق، من الوحدات السكنية للأسر، إلى المباني التجارية للمستثمرين، مع الاهتمام بطرح حلول متوافقة مع التحولات الاقتصادية والتوسع العمراني الذي تشهده المملكة.

نحو المستقبل العقاري

تطمح الشركة إلى التوسع في مشاريع عقارية نوعية خلال الأعوام المقبلة، عبر دخول شراكات استراتيجية مع مطورين ومستثمرين، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في التسويق وإدارة الأملاك، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

المقر: الطائف – مخطط البيعة – شارع الثلاثين

الهاتف: 0505703376 / 0554493471

البريد الإلكتروني: [email protected]