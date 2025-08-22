مؤتمر الأشعة التشخيصية 2025: إعلان من خالد التخصصي للعيون

عدن - ياسمين عبدالعظيم - خالد التخصصي للعيون يعلن عن تنظيم مؤتمر الأشعة التشخيصية 2025

أعلنت مجموعة خالد التخصصي للعيون عن تنظيم مؤتمرها السنوي الذي يخصص للأشعة التشخيصية والذي من المقرر عقده في عام 2025. يهدف هذا المؤتمر إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجال الأشعة التشخيصية بين الأطباء والمتخصصين في هذا المجال.

المؤتمر سيشهد مشاركة عدد كبير من الأطباء والخبراء العالميين في مجال الأشعة التشخيصية، حيث سيتم عرض أحدث التقنيات والابتكارات في هذا المجال. كما سيتناول المؤتمر أيضاً أهمية الأشعة التشخيصية في التشخيص المبكر للأمراض وتحديد العلاج المناسب.

من المتوقع أن يكون مؤتمر خالد التخصصي للعيون للأشعة التشخيصية 2025 فرصة للمشاركين لتوسيع شبكة علاقاتهم المهنية والتعرف على أحدث التطورات في هذا المجال الحيوي.

يعتبر تنظيم مثل هذه الفعاليات العلمية من قبل مجموعة خالد التخصصي للعيون جزءاً من جهودها المستمرة لتعزيز التعليم الطبي المستمر وتحسين جودة الرعاية الصحية التي تقدمها.

ندعو جميع الأطباء والمهتمين في مجال الأشعة التشخيصية للمشاركة في هذا المؤتمر الهام والذي سيسهم بشكل كبير في تطوير هذا القطاع الحيوي.