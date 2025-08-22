شرطة الرياض تقبض على شخص مخالف لنظام أمن الحدود بسرقة حقائب نسائية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم القبض على مخالفة لنظام أمن الحدود في الرياض بتهمة نشل حقائب نسائية

قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بالقبض على مخالفة لنظام أمن الحدود، والتي تحمل الجنسية الإثيوبية. وذلك بسبب تورطها في سلسلة من جرائم النشل التي استهدفت حقائب نسائية في أحد المجمعات التجارية بمدينة الرياض.

تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد المتهمة، وتم تقديمها إلى النيابة العامة لمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

يأتي هذا الإلقاء القبض في إطار جهود شرطة الرياض لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة، والحد من حوادث الجريمة والنشل التي تستهدف المواطنين وتشوه سمعة المدينة.