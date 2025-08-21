نائب أمير مكة المكرمة يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير فهد بن مقرن

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أدى نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، صلاة الميت بعد مغرب اليوم في المسجد الحرام على والدة الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز – رحمها الله –.

وشارك في الصلاة مع سموه الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، المستشار في الديوان الملكي، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل، بالإضافة إلى عدد من أصحاب السمو الأمراء.

يأتي هذا الحدث الحزين بعد وفاة والدة الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، حيث جمعت الصلاة المشاعر الإنسانية والدعاء للفقيدة بالرحمة والغفران.

تجدر الإشارة إلى أن الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز هو أحد أفراد العائلة الحاكمة في المملكة العربية السعودية، وقد كانت والدته شخصية عزيزة على الجميع وتركت بصمة إيجابية في قلوب من عرفها.