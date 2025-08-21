سمو ولي العهد يتبرع بالدم ويطلق الحملة الوطنية السنوية للتبرع

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في بادرة إنسانية كريمة، تبرع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالدم، وذلك ضمن حملة سنوية للتبرع بالدم أطلقها سموه. وتأتي هذه البادرة في إطار رعايته الكريمة للعمل الإنساني، وتشجيع جميع فئات المجتمع على التبرع، انطلاقًا من حرصه على تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة التبرع الطوعي.

وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي بأهمية التبرع بالدم وضمان توفير إمدادات آمنة ومستدامة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة. وقد بلغ عدد المتبرعين بالدم في العام 2024 أكثر من 800 ألف متبرع، مما يعكس الإقبال المتزايد على هذه الفعالية الإنسانية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الببادرة تأتي كجزء من سلسلة مبادرات إنسانية سخية قامت بها القيادة الرشيدة في مختلف المجالات، مثل تلقي لقاح كورونا والتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء. وتعتبر هذه الخطوة من سمو ولي العهد تحفيزًا للمجتمع على تبني ثقافة العطاء والمشاركة الفعّالة في إنقاذ الأرواح.

بهذا، نجدد دعوتنا لجميع أفراد المجتمع للمشاركة في هذه الحملة النبيلة والإسهام في بناء مجتمع صحي وحيوي يعتمد على التبرع الطوعي بالدم كجزء أساسي من رعاية الصحة والعناية بالآخرين.