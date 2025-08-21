تسليم جوائز الموسم الرياضي 2024-2025 قبل انطلاق الجولة الأولى من دوري روشن

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تُسلّم الجوائز الرياضية لموسم 2024-2025 قبل انطلاق الجولة الأولى من دوري روشن

حددت رابطة الدوري السعودي للمحترفين موعد تسليم جوائز الموسم الرياضي 2024–2025، بعد أن أعلنت في وقت سابق عن الفائزين في مختلف الفئات ضمن عملية تصويت شملت المدربين، قادة الفرق، الإعلاميين، والجماهير، وفق آلية معتمدة تضمن أعلى معايير الشفافية والمهنية.

تقام مراسم تسليم الجوائز قبل انطلاق أول مباراة على أرض الفريق الفائز من الدوري في موسم 2025–2026، وذلك في حفل خاص داخل الملاعب بحضور الجماهير، ليحتفل الفائز بإنجازه مع جماهير فريقه، بالتنسيق مع أندية الفائزين.

ومن المقرر أن تستكمل الرابطة “جوائز الأفضل” لموسم 2025–2026، استمرارًا لأهداف النمو المستدام، والاحتفاء بالأبطال، وتنمية المواهب، وتأريخ الإنجازات، حيث ستعلن التفاصيل في بداية الموسم.

الفائزون بجوائز الموسم الرياضي 2024–2025 هم:

– أفضل لاعب: الفرنسي كريم بنزيما (نادي الاتحاد)، بعد موسم استثنائي قاد فيه فريقه لتحقيق لقب الدوري.

– أفضل مدرب: لوران بلان (نادي الاتحاد)، بعد موسم تدريبي ناجح حقق فيه نتائج مميزة.

– أفضل لاعب سعودي: سالم الدوسري (نادي الهلال)، نظير مساهمته الكبيرة في صناعة وتسجيل الأهداف.

– الحذاء الذهبي: كريستيانو رونالدو (نادي النصر)، برصيد 25 هدفًا.

– القفاز الذهبي: كوين كاستيلس (نادي القادسية)، بعد تصدره قائمة الشباك النظيفة.

– أفضل لاعب واعد: مصعب الجوير (نادي القادسية)، نظير تألقه اللافت وأرقامه المميزة كلاعب شاب.

تم اختيار الفائزين استنادًا إلى نتائج تصويت تم احتسابها بنِسب محددة مسبقًا، وهي كالتالي: 40% لمدربي الأندية، 40% لقادة الفرق، 15% للإعلاميين، و5% للجماهير، خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو 2025، عبر منصة إلكترونية أعدّتها الرابطة خصيصًا للتصويت.