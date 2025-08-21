نيوم.. تحالف بين السعودية ومصر يصقل مستقبل العربية المشترك

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في زيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة والرياض، يزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المملكة العربية السعودية اليوم الخميس. يلتقي الرئيس المصري بولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم، التي أصبحت رمزًا للرؤية السعودية الطموحة.

تأتي هذه الزيارة في سياق حساس للمنطقة، حيث تؤكد دور المملكة كلاعب محوري في الأمن الإقليمي والدولي، وكمركز للتنسيق والتشاور. السعودية لم تعد مجرد قوة اقتصادية، بل أصبحت لاعبًا رئيسيًا في قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة.

زيارة الرئيس المصري تأتي لتؤكد التنسيق والتعاون الوثيق مع السعودية، وتشمل مجالات متعددة مثل السياسة والأمن والاقتصاد. واختيار مدينة نيوم للقاء ليس تفصيلًا عابرًا، بل يعكس رؤية سعودية للتنمية والاستثمار في المستقبل.

العلاقات السعودية المصرية تعد من العلاقات الأقدم والأوثق في المنطقة، وتشهد تعاونًا استراتيجيًا في مختلف المجالات. يُعتبر هذا التعاون أساسًا للاستقرار الإقليمي وضمانة للأمن العربي المشترك.

تبرز هذه الزيارة أهمية الشراكة بين السعودية ومصر كركيزة أساسية للأمن العربي المشترك، وتؤكد على أهمية التعاون بين البلدين في وجه التحديات الإقليمية والدولية.