نجاحًا تنظيميًا وجماهيريًا لافتًا للسوبر السعودي في هونغ كونغ في نسخته الـ12

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في نسختها الـ12.. البطولة السعودية لكأس السوبر تحقق نجاحًا ملفتًا في هونغ كونغ

حققت بطولة كأس السوبر السعودي (2025) نجاحًا كبيرًا في هونغ كونغ، حيث تألقت بالتنظيم الرائع والحضور الجماهيري الكبير الذي شهدته مباريات الدور نصف النهائي، والتي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء.

ومن المتوقع أن يشهد ملعب هونغ كونغ الدولي المباراة النهائية بين النصر والأهلي يوم السبت، بحضور جماهيري ضخم وتغطية إعلامية عالمية.

وقد لاقى هذا النجاح استحسانا كبيرًا، خاصة أن هذه النسخة هي الأولى التي تقام في شرق آسيا، وقد حضرت مباراتا نصف النهائي نحو 50 ألف متفرج، حيث شهدت مباراة الاتحاد والنصر حضورًا بـ 30 ألف مشجع، ومواجهة القادسية والأهلي بحضور 20 ألف متفرج.

ومن جانبه، عزز حضور نجوم كرة القدم العالميين مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ورياض محرز جاذبية البطولة وشهد استقبالا حافلًا للجماهير.

كما ساهم الاتحاد السعودي لكرة القدم بجهود تنظيمية كبيرة، بالتعاون مع الجهات الصينية، لضمان دخول وخروج الجماهير بسهولة، وتميزت البطولة بحضور قوي للثقافة السعودية، من خلال تقديم العروض التراثية والفنية التي لاقت إعجاب الحضور.

ومن جهة أخرى، أشار الأمين العام المساعد للاتحاد السعودي لكرة القدم إلى أن البطولة حققت إيرادات غير مسبوقة، بجذبها 18 راعيًا، مما يعكس القدرة التسويقية العالية للكرة السعودية.

ويعد استضافة البطولة في هونغ كونغ خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الثقافية والرياضية بين المملكة والعالم، مما يعكس التزام السعودية بالتواصل والتبادل الثقافي عبر منصة الرياضة والثقافة.