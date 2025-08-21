نائب أمير الرياض يجرب قيادة مركبة ذاتية في زيارته لمطار الملك خالد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نائب أمير الرياض يستقل مركبة ذاتية القيادة في طريقه لزيارة مطار الملك خالد الدولي

استقل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، مركبة ذاتية القيادة في طريقه إلى مطار الملك خالد الدولي، برفقة وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

وكان في استقبالهم عند وصولهم إلى المطار، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ورئيس مجلس مديري شركة مطارات الرياض الدكتور غازي بن عبدالرحيم الراوي، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة رائد بن حسن الإدريسي، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي المطار.

وقام الأمير بجولة في مركز تحكم عمليات المطار، برفقة وزير النقل والخدمات اللوجستية، حيث تلقوا شرحًا مفصلًا عن دور المركز في تحسين تجربة المسافرين وانسيابية الحركة التشغيلية.

وخلال الزيارة، تفقد الأمير مشروع تطوير الصالة الدولية رقم 2 وتجول في الصالة الدولية رقم 1 لمتابعة أعمال التوسعة ونموذج رحلة المسافر.

وفي ختام الزيارة، أعرب وزير النقل والخدمات اللوجستية عن شكره للأمير على الجولة التفقدية، مؤكدًا أهمية المشاريع التنموية في مطار الملك خالد الدولي لتعزيز مكانته كمركز لوجستي عالمي وزيادة الطاقة الاستيعابية للمسافرين.