مركز البنية التحتية بالرياض يتلقى 10 آلاف بلاغ خلال شهر يوليو، الأكثر شيوعًا “تجمع المياه وهبوط الطرق”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مركز البنية التحتية بالرياض يسجل 8 آلاف بلاغ خلال شهر يوليو

أصدر مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض تقرير أداء الجهات الخدمية لشهر يوليو 2025م، الذي يهدف إلى رصد مستوى أداء الجهات الأكثر تحسنًا في تنفيذ أعمال المشاريع والخدمات المقدمة؛ لتحديد أوجه التحسين الممكنة وتعزيز جودة الحياة في المنطقة.

تم تسجيل أكثر من 18 ألف رخصة وأكثر من 8 آلاف بلاغ خلال شهر يوليو، حيث بلغت نسبة بلاغات تجمع المياه 36% وبلاغات هبوط الطرق 22%. وتنوعت المخالفات بين عدم نظافة مواقع العمل وعدم وجود إنارة تحذيرية، إلى جانب عدم الالتزام بلوحات مواقع العمل.

يهدف تقرير أداء الجهات الخدمية إلى رفع مستوى الشفافية في أعمال المشاريع عبر نشر البيانات، وتمكين المهتمين من الاطلاع على مؤشرات وتقارير أداء الجهات الخدمية. يأتي هذا في إطار جهود المركز لرفع معدلات الامتثال وتعزيز التنافسية، للارتقاء بأعمال مشاريع البنية التحتية.

يمكن الاطلاع على التقرير كاملا من خلال زيارة الرابط التالي: https://report.ripc.gov.sa/share/report19.pdf