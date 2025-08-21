اخبار السعوديه

مفهوم الدارة: الوثيقة كتابة تُعتبر سجلا رسميا أو شخصيا للمعلومات التي تم إنتاجها في السابق

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الوثيقة: سجل رسمي يحمل معلومات أُنتجت في الماضي

كشفت دارة الملك عبدالعزيز عن أهمية "الوثيقة" كسجل رسمي يحمل معلومات عن أحداث أو شخصيات في زمن ماضٍ. تشمل الوثائق رسائل، عقود، خرائط، صور، أو قرارات رسمية ضمن مبادرتها "وثائق الدارة".

تعتبر الوثائق جزءًا من الإرث التاريخي والمعرفي الذي يجب حفظه والاعتناء به. فهي تساعد في فهم الماضي وتسجيل القرارات والتحولات الهامة، بالإضافة إلى توثيق تفاصيل حياة المجتمع وحفظ تاريخ الوطن للأجيال القادمة.

وأوضحت الدارة أن الوثائق تأتي من مصادر متعددة مثل الأرشيفات الحكومية، والأسر، ومراكز البريد والمحاكم، والمكتبات والمتاحف داخل وخارج المملكة.

يُعتبر الحفاظ على الوثائق جزءًا أساسيًا من تاريخ الأمة وموروثها الثقافي والتاريخي. بفضل هذه الجهود، يمكن للأجيال القادمة فهم الماضي واستلهام العبر منه لبناء مستقبل أفضل.

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

