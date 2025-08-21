تحليل: الضعف العظمي يزيد من عمر الشيخوخة: دراسة تكشف السبب في شيخوخة بعض الأشخاص بشكل أسرع من غيرهم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - دراسة حصرية تكشف سر شيخوخة بعض الأشخاص بشكل أسرع من غيرهم!

كشفت دراسة دولية رائدة بقيادة جامعة كولورادو بولدر الأمريكية عن السبب وراء اختلاف معدلات الشيخوخة بين الأشخاص. ووفقًا لموقع "ميديكال إكسبريس" العلمي، حدّد فريق دولي أكثر من 400 جين مرتبط بالشيخوخة السريعة عبر سبعة أنواع فرعية مختلفة.

تم نشر نتائج الدراسة في مجلة "Nature Genetics"، وهذا يمكن أن يفتح الطريق لعلاجات مبتكرة لمكافحة الشيخوخة وأمراضها.

وأشارت الدراسة إلى أن "الوَهَن" الذي يصيب كبار السن يتم تقييمه تقليديًا بمؤشر واحد، لكن هذه الطريقة تُخفي اختلافات جوهرية. ومن خلال تحليل الوهن إلى مجالات فرعية محددة، تقدم الدراسة خريطة أوضح للعوامل المسببة لكل شكل من أشكال التدهور المرتبط بالعمر.

استخدم الباحثون دراسة الجينات لمئات الآلاف من المشاركين، وتمكنوا من اكتشاف 408 جينات مرتبطة بالشيخوخة المتسارعة. ويرى الباحثون أن هذا يمكن أن يفتح الباب لعلاجات أكثر تركيزًا، محوّلة النهج من وصف مئات الأدوية لكبار السن إلى استهداف مسارات بيولوجية محددة.

وختم الباحثون بتوجيه دعوة لتوسيع نطاق تقييمات الضعف المرضي لتشمل الأنواع الفرعية الستة المحددة، مما يتيح للأطباء تحديد الضعف الأكثر احتمالًا لدى كبار السن، واستباق حالات مثل الخرف أو داء السكري.

إن هذه الدراسة تمثل خطوة مهمة نحو فهم وعلاج الشيخوخة بشكل أفضل، وتتيح إمكانية وقف مسيرة الشيخوخة والأمراض المرتبطة بها في المستقبل.