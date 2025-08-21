إطلاق هيئة العقار أعمال السجل العقاري في 15 حيًا بالمنطقة الشرقية وحائل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بدء أعمال السجل العقاري في 15 حيًا بالمنطقة الشرقية ومدينة حائل

أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ 31,750 قطعة عقارية في 14 حيًا بالمنطقة الشرقية. تشمل هذه الأحياء 9 أحياء في حفر الباطن و5 أحياء في القيصومة. يبدأ التسجيل اعتبارًا من 12 أكتوبر 2025م حتى 15 يناير 2026م.

أما في حائل، سيتم تسجيل 3,222 قطعة عقارية في حي الياسمين ابتداءً من 5 أكتوبر 2025م حتى 8 يناير 2026م.

وأوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري تشمل حي الربوة، حي النزهة، حي النهضة، حي أبو موسى الأشعري، وغيرها في حفر الباطن، بالإضافة إلى حي النسيم، حي الشفاء، حي الأندلس، وغيرها في القيصومة.

وأشارت "هيئة العقار" إلى أن التسجيل يتم عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية أو مراكز الخدمة. يجب توفر صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

سيتم إصدار "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تسجل، بهدف رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري. تابع الهيئة لمزيد من التفاصيل والمعلومات.