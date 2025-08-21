شكرا لقرائتكم خبر لجنة الإعلام والتوعية المصرفية تنظم محاضرة عن الاستثمار وتنويع مصادر الدخل في أكاديمية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قدّم المحاضرة الأستاذ عبد الرحمن البقمي، نائب الرئيس ورئيس إدارة الائتمان بالمصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك الجزيرة، حيث تناول خلالها أهمية الاستثمار كأداة لبناء مستقبل مالي مستقر، وأبرز سبل تنويع مصادر الدخل بما يتوافق مع أهداف الأفراد ومستوى المخاطر المقبول. كما تطرق إلى أسس اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، وآليات الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المالي السعودي.
وقد حضر المحاضرة الأستاذة دينا الموح، مدير مشروع أول وأمين سر لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، تأكيدًا على دعم اللجنة المستمر لمبادرات التوعية وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وشهدت المحاضرة تفاعلًا إيجابيًا من المشاركين، الذين طرحوا عددًا من الأسئلة والمداخلات حول أدوات الاستثمار والتخطيط المالي السليم.
وتأتي هذه المبادرة في سياق جهود اللجنة لنشر الثقافة المالية، وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية واعية، تدعم الاستقرار المالي وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الإعلام والتوعية المصرفية تنظم محاضرة عن الاستثمار وتنويع مصادر الدخل في أكاديمية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.