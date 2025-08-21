تعرّف على مهام مركز الإحالات الطبية بعد تنظيمه الجديد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تنظيم مركز الإحالات الطبية: تعرف على المهام الجديدة

تم نشر تفاصيل تنظيم مركز الإحالات الطبية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا، والذي يتكون من 15 مادة، ومن المتوقع أن يبدأ العمل به قريبًا بعد نشره في الجريدة الرسمية. يُذكر أن المركز سيكون جزءًا من الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة وسيكون تحت إشراف وزير الصحة.

وأشار وزير الصحة، فهد الجلاجل، إلى أن هذا التنظيم يأتي في إطار اهتمام القيادة بصحة الإنسان وتعزيز كفاءة القطاع الصحي. ويهدف التنظيم إلى تسهيل وتحسين الخدمات الصحية ورفع جودتها، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

تتضمن المهام الجديدة للمركز وضع السياسات والبرامج الصحية وتنظيم الإحالات الطبية ومتابعتها، بالإضافة إلى دراسة تقارير الإجازات المرضية وطلبات العجز الصحي. وسيتم أيضًا تنفيذ القرارات الصادرة من الهيئة الطبية العليا ومتابعة بيانات المنشآت الصحية.

بالإضافة إلى ذلك، سيعمل المركز على دعم الدراسات والبحوث الطبية وتوفير بيئة استثمارية ملائمة. وسيقدم المبادرات والأعمال المرتبطة بمجالات اختصاصه، بهدف تحقيق التكامل في الخدمات الصحية وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات التخصصية في جميع أنحاء المملكة.