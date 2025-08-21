انخفاض العواصف الرملية والأتربة بنسبة 53٪ خلال عام 2025 في الإقليمية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تراجع كبير في العواصف الرملية والأتربة بنسبة 53٪ خلال عام 2025

تحقيق انخفاض ملحوظ في العواصف الرملية والأتربة

سجل المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية انخفاضًا لافتًا في معدلات العواصف الرملية والأتربة المثارة بنسبة 53٪ خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2025، مقارنة بمعدلاتها التاريخية.

العوامل وراء هذا التحسن

وأوضح المركز أن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل بيئية ومناخية، منها تأثير مبادرات وطنية مثل "السعودية الخضراء"، وجهود برنامج استمطار السحب، وزيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب تحسين أنماط الري وتقنين الرعي الجائر.

تحسن ملحوظ في جودة الهواء

وأشار المركز إلى أن شهر يناير شهد قمة الانخفاض بنسبة بلغت 80٪، تلاه مارس بنسبة 75٪، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في جودة الهواء نتيجة السياسات البيئية الفعالة في المملكة.