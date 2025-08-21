مؤتمر التمريض الدولي الرابع ينظمه مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تستعد لاستضافة المؤتمر الدولي الرابع للتمريض

تستعد مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية لاستضافة المؤتمر الدولي الرابع للتمريض، المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والذي يأتي تحت شعار “التحوّل في التمريض بوابة إلى المستقبل”. يشارك في المؤتمر أكثر من 1200 من الكوادر التمريضية، بمشاركة 30 متحدثًا دوليًا ومحليًا من الخبراء والباحثين في مجال التمريض والرعاية الصحية.

ويتضمن المؤتمر عددًا من المحاضرات وورش العمل التفاعلية، حيث يناقش العديد من القضايا المهمة المتصلة بالتمريض مثل أتمتة التمريض والتعليم التمريضي المبتكر، والرعاية الصحية عن بعد، والتطورات التكنولوجية، والممارسات المهنية، والتحديات التي تواجه المجال الصحي والتمريض.

يعمل الأستاذ عادل الطوهري والأستاذ محمد أيوب، رئيسي اللجنتين العلمية والمنظمة للمؤتمر، على تنظيم الفعالية بشكل يتيح نقل الممارسات والتجارب النوعية للمشاركين، بهدف رفع مستويات الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية.

للراغبين في الحضور والاستفادة من النقاشات، يمكنهم التسجيل عبر الرابط المرفق في النص أو التواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص للفعالية.

تأتي هذه الفعالية تزامناً مع جهود مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية في تنظيم أنشطة علمية وتعليمية بهدف تحسين جودة وكفاءة الممارسين الصحيين، وتحقيق رؤية المملكة 2030 في تطوير مجال الرعاية الصحية.